Elke Clijsters laat aanbidders in ‘De bachelorette’ zweten: “Dat vind ik echt aantrekkelijk”

Opnieuw krijgen enkele vrijgezellen de kans om enkele uurtjes alleen met Elke Clijsters door te brengen in De bachelorette. De winnaar mag zelfs met haar in de jacuzzi, maar daarvoor moet hij eerst enkele fysieke proeven tot een goed einde brengen.

Zes vrijgezellen mogen uitpakken met hun krachten in een hindernisparcours. Horen we daar het gekende thema uit Rocky al aanzwellen? Vincent lijkt de gedoodverfde winnaar. “Da’s een beer, jong”, klinkt het. “Da’s King Kong.” De mannen smijten zich alleszins honderd procent. Clijsters is zelf een sportieve vrouw, en ze houdt van mannen die fysiek in topvorm zijn. “Mannen zien strijden, dat vind ik echt aantrekkelijk”, klinkt het bij Elke.

(dewo)