De zee bepaalt de koers in het jonge leven van Marnik van Cauter. Het bracht hem al tussen de walvishaaien in de Filipijnen en de koraalriffen op de Caraïben. Nu ligt de Genkenaar aangemeerd in het Schotse Oban. “De zee is mijn leven. In Genk raak je dan niet verder dan de Molenvijver, hé.”