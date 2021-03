Facebook heft verbod op politieke advertenties in VS op

Facebook maakt donderdag een einde aan het verbod op politieke advertenties in de Verenigde Staten op zijn platformen. Daarmee wordt het voor het eerste in maanden weer mogelijk om advertenties over politiek, verkiezingen en sociale kwesties te plaatsen. “We zijn van plan de komende maanden te gebruiken om beter te bekijken hoe deze advertenties werken, ook om te zien waar verdere wijzigingen nodig zijn,” schreef Facebook woensdag.