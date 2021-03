Leicester City morst met de punten tegen Burnley, Youri Tielemans ziet winning goal op de paal stranden

Leicester moest zich woensdag op het veld van Burnley tevreden stellen met een 1-1 gelijkspel, in een wedstrijd op de 29e speeldag van de Premier League. Bij de Foxes speelden Youri Tielemans en Timothy Castagne heel de partij.

Yo Matej Vydra opende meteen de score (4’) voor Burnley, Kelechi Iheanacho kon nog in de eerste helft gelijkmaken voor de bezoekers (34’). In de absolute slotfase had Tielemans de drie punten aan de voet, maar de Rode Duivel raakte de paal.

In de stand staat Leicester derde met 50 punten, evenveel als Manchester United (2e), dat woensdagavond nog speelt tegen Crystal Palace. Manchester City gaat aan de leiding met 65 punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog in de Premier League boekte rode lantaarn Sheffield United pas zijn vierde overwinning van het seizoen. Een doelpunt van McGoldrick op het halfuur volstond voor de zege tegen Aston Villa.