Mensensmokkelaars misbruiken opvangcentrum voor migranten in Gembloux

In een onderzoek naar mensensmokkel heeft de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen woensdag een huiszoeking uitgevoerd in een opvangtehuis voor migranten in Gembloux. Dat meldt de federale politie. Een bende wordt ervan verdacht het initiatief te misbruiken als locatie om transmigranten in onder te brengen in afwachting van hun smokkelactiviteiten. Vijf verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.