Het zit er opnieuw bovenarms op tussen de Britse regering en de Europese Commissie. Nadat Londen dinsdag bekendgemaakt had dat het eenzijdig de afspraken rond de grenscontroles in de Ierse Zee wil aanpassen, reageert de Commissie dat “het de tweede keer is dat de Britse regering op het punt staat het internationaal recht met de voeten te treden”.