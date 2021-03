Na jaren van dreigementen en ruzies is de kogel door de kerk. De Europese Volkspartij heeft de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban uit de fractie gezet. “Het is Fidesz die zich van ons heeft afgekeerd”, zo verklaarde fractieleider Manfred Weber. Ook in andere fracties werd de interne keuken van de EVP druk becommentarieerd.