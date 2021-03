Heidi Van De Vijver gaat vrouwenploeg van broers Roodhooft leiden

Heidi Van De Vijver wordt met onmiddellijke ingang sportdirecteur bij het vrouwenwielerteam Ciclismo Mundial. Teammanager Philip Roodhooft zocht naar een ploegleider met ervaring in het vrouwenwielrennen om zijn team te begeleiden. De ploeg waar onder anderen Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Manon Bakker en Marthe Truyen deel van uitmaken, gaat dit jaar een breder wegprogramma afwerken en Roodhooft denkt in Heidi van de Vijver een ideale sportdirecteur gevonden te hebben.

“We hebben bewust gezocht naar iemand met ervaring in het peloton, specifiek in het vrouwenwielrennen. Met het uitgebreider wegprogramma dat we met Ciclismo Mundial rijden dit jaar, was er nood aan zo’n profiel binnen de ploeg. Of die persoon een vrouw of een man was, deed er voor ons niet toe, het ging om de juiste persoon. Heidi kan terugblikken op heel wat ervaring als renster en ploegleidster. Zij weet hoe de wielerwereld werkt en kent de specifieke aard van het vrouwenwielrennen. Die is toch net iets anders dan bij de mannen. Met haar halen we heel wat kennis in huis”, stelt Philip Roodhooft.

“Ik ben erg gelukkig met deze uitdaging”, zegt Van De Vijver. “Het is ook echt een uitdaging. Ik heb al teams van verschillende niveaus gehad en ben er echt wel van overtuigd dat de kwaliteit hier aanwezig is. Bovendien zijn we hier goed omringd door veel mensen waar we op kunnen terugvallen. We gaan proberen zo ver mogelijk te komen met de groep en met de rensters. Het wordt zaak om ieders kwaliteiten samen te brengen en dan gaan we als team ver kunnen geraken.”

“We hebben rensters die al veel op de weg gekoerst hebben, anderen heel weinig, zoals onze jongere rensters. Het veldrijden is individueler. Op de weg kan je niet alleen winnen en heb je elkaar nodig. Dat is het eerste wat ik van hen verwacht. Fysiek zijn ze sterk genoeg en een eventueel gebrek aan parcourskennis zal worden opgevangen met verkenningen.” (belga)