PSG-spits Kean test positief en is onzeker voor Champions League duel tegen Barça

Paris Saint-Germain spits Moise Kean heeft positief getest op het coronavirus. Het is twijfelachtig of de 21-jarige Italiaan tijdig hersteld zal zijn voor de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Champions League tegen Barcelona, volgende week woensdag in Parijs.

Echt ongerust hoeft trainer Mauricio Pochettino niet te zijn, aangezien PSG de heenwedstrijd met 1-4 won tegen het team van Lionel Messi. Zaterdag zal Kean al zeker niet kunnen opdraven in de bekerwedstrijd tegen Bordeaux. Kean, opgeleid bij Juventus, wordt dit seizoen door Everton uitgeleend aan Paris Saint-Germain. Hij scoorde al 15 doelpunten in de verschillende competities, waarvan vier in de laatste vijf wedstrijden. (belga)