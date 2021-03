Aantal bankkantoren in België gehalveerd sinds 2008

Het aantal bankkantoren in ons land gaat al jaren in dalende lijn en kwam in 2020 uit op 4.240. Dat is bijna 10 procent minder dan het jaar voordien en bijna een halvering tegenover de 8.259 in 2008, toen de financiële crisis uitbrak. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van sectorfederatie Febelfin. De Belg blijkt ook steeds minder geneigd zijn bankkantoor te bezoeken: maar liefst 60 procent maakt nooit of minder dan één keer per jaar een fysieke afspraak met de bank. Eén op de drie gaat één à drie keer per jaar naar kantoor.