In de week na de krokusvakantie stijgen de besmettingscijfers bij leerlingen opnieuw. Dat blijkt woensdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Over het algemeen daalden de besmettingen met het coronavirus bij leerlingen en onderwijspersoneel tijdens de laatste twee weken van februari in vergelijking met de twee weken voordien.