Herk-de-Stad

Bij het zware ongeval van dinsdagavond op de Grote Baan is Tarkan A. (18) gewond geraakt. De man zat als passagier in de bestelwagen die rond 19.15 uur onder de oplegger van een vrachtwagen terechtkwam. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Diest gebracht. mm