Jonge bestuurder uit Lommel speelt rijbewijs kwijt na achtervolging

Pelt/Lommel

Het parket Limburg heeft dinsdagavond het rijbewijs van een 21-jarige Lommelaar ingetrokken na een achtervolging. Door zijn snelle, sportieve rijstijl op de Lieven Gevaertlaan had een patrouille van de politie HANO hem op de Lieven Gevaertlaan in Overpelt opgemerkt. De blauwe lichten werden aangezet en de achtervolging gestart. Pas toen de bestuurder voor het verkeerslicht op de Luikersteenweg in Lommel moest stoppen, kon hij worden tegengehouden. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. mm