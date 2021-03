Nafi Thiam is na corona klaar voor eerste kampioenschap in bijna 2 jaar: “Ik wil het risico nemen om op mijn bek te gaan”

Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam is alive and kicking na haar coronabesmetting. En dus staat ze op het zaalatletiek in Torun. Haar eerste internationale kampioenschap sinds het WK in Doha 2019, haar eerste vijfkamp sinds vier jaar. “Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik ben goed maar zit niet supervorm. Al was ik niet naar hier gekomen als ik niets kon doen.”