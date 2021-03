Meisje verstoort online vergadering van haar vader en trakteert collega’s op grappige roddel

Online vergaderen is intussen zodanig ingeburgerd dat het zelfs voor de allerkleinsten kinderspel is geworden. Zo bewijst ook dit meisje uit New York, dat tijdens een vergadering van haar vader even de meeting verstoorde. Toen haar vader even zijn computer verliet, kwam het meisje gedag zeggen… en de collega’s trakteren op een grappige roddel.

“Mama zei dat papa te veel geld heeft uitgegeven aan de Super Bowl”, vertelde het meisje terwijl ze een tekening liet zien. Tot hilariteit bij de collega’s, die haar tussenkomst wel konden appreciëren. De vader was daarentegen niet zo blij met haar gebabbel en excuseerde zich achteraf.

bekijk ook

(kmlo)