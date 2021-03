Veertiger uit Pelt te voet naar huis gestuurd omdat hij geen rijbewijs heeft

Pelt

Een 47-jarige man uit Pelt is dinsdag in de vooravond te voet naar huis moeten wandelen. De chauffeur was rond 17 uur met een bestelwagen een verboden richting ingedraaid onder het toeziende oog van een politiepatrouille. Die zette meteen de achtervolging in. De man werd op een parking langs de Leopoldlaan geleid. Daar bleek bij een controle dat hij geen rijbewijs had. Hij werd verplicht het voertuig achter te laten. mm