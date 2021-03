Het bedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen in België heeft in januari alweer een nieuw record bereikt. Er stond in totaal 296,58 miljard euro op onze spaarboekjes, ruim 1 miljard meer dan in december, zo bleek woensdag uit voorlopige cijfers van de Nationale Bank. Daarmee komt de kaap van 300 miljard euro steeds dichterbij.