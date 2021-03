Grand Final Tour driebanden: Caudron en Leppens grijpen naast plek in kwartfinales

Zowel Frédéric Caudron als Eddy Leppens zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het PBA Final Tour driebandentoernooi (PBA World Championship-Final Tour/295.000 euro), dat plaatsvindt in het Zuid-Koreaanse Seoel.

Caudron, de nummer twee op de PBA Tour-ranglijst, kreeg van een zeer sterk spelende Glenn Hofman (PBA-25) een 3-1 nederlaag aangesmeerd. De 31-jarige Hofman won de eerste set met 15-1 en dit in drie beurten na onder meer een reeks van twaalf. Ook in de tweede set was de Hagenaar, die in 2009 en 2011 de Europese titel voor jeugdspelers op zijn palmares schreef, duidelijk de betere. Zo noteerde hij een reeks van negen wat resulteerde in 15-3 setwinst. Caudron, de drievoudige wereldkampioen die met de rug tegen de muur stond, pakte set drie met 15-7 en een gemiddelde van 2.500 per beurt. Hofman nam in set vier meteen een 9-0 voorsprong. ‘The Extraterrestrial’ scoorde nog zes punten, maar Hofman was duidelijk de betere en won de set met 15-6. De Nederlander noteerde een gemiddelde van 2.476 tegen 1.250 voor Caudron.

Leppens (PBA-27) zag zijn tegenstrever, de Zuid-Koreaan Jae-guen Kim (PBA-12), de eerste set met 15-12 winnen. Leppens, die tot dan aan een sterk toernooi bezig was, kon met 15-14 setwinst de bordjes gelijk hangen. Vanaf de derde set was het Jae-Guen Kim die de wet dicteerde. Met een reeks van twaalf en een gemiddelde van 3.000 per beurt pakte Kim set drie, waarna hij ook nog de vierde set won met 15-1.

Uitslagen:

Achtste finales: Jae-guen Kim (ZKo/12)- Eddy Leppens (Bel/27)3-1 (1.875-1.065) 15-12, 14-15, 15-5, 15-1. Glenn Hofman (Ned/25)- Frédéric Caudron (Bel/2)3-1 (2.476-1.250) 15-1, 15-3, 7-15, 15-6. (belga)