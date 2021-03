In de Cuvelierstraat in Rijkhoven is dinsdag rond 22.45 uur brand uitgebroken in een hoeve. Het vuur ontstond in de schouw, maar sloeg over op het plafond. De bewoner kon de vlammen grotendeels zelf blussen. De brandweer Oost-Limburg kwam het plafond openbreken en afblussen. De hoeve liep brand-, rook- en waterschade op. siol/joge