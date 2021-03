Een nieuwe dag, en dus een nieuwe rel in het Britse koningshuis. In de Britse krant ‘The Times’ beschuldigen leden van de hofhouding Meghan Markle van pestgedrag. Niets van aan, klinkt het bij het prinselijk paar. Maar wel zeker is dat het imago van het hof nog maar eens een ferme klap krijgt. “En dat imago is nu net de grootste zorg van de Queen”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe.