Met dit trucje voorkom je tranen als je een ui snijdt

Sociale netwerksite TikTok is in de ban van een hack die tranen moet voorkomen als je een ui aan het snijden bent. Het idee is simpel: leg een vochtig velletje keukenpapier onder de ui en je houdt het zelf droog. Of dat werkt? Wij deden de test.

In februari dook een video op van TikTok-gebruikster Baily Elizabeth waarin ze een ui snijdt voor in de soep. De 20-jarige vrouw kijkt met betraande ogen in de cameralens en zegt dat haar dat altijd overkomt als ze met uien werkt. Het filmpje trok de aandacht van een andere vrouw, die zichzelf in de app Cereal Eating Ghost noemt. Zij kent een manier om niet te moeten huilen tijdens het koken.

“Laat me even mijn ui-wijsheid delen, zodat je niet meer moet wenen”, stak ze van wal in haar video. “De zuren in een ui zijn aangetrokken tot een bron van vochtigheid. Als je ze snijdt, zijn je traankanalen de eerste waterige bron waarmee ze in contact komen. Daarom ga je huilen. Het enige wat je moet doen, is een velletje vochtig keukenpapier op je snijplank leggen. Het zuur zal ernaartoe gezogen worden in plaats van naar je ogen.”

Prikkelende ooghoeken

De reacties op de tip zijn lovend. “Beste advies van de eeuw”, staat er onder meer. Wij namen er zelf een ui, snijplank, mes en twee velletjes keukenpapier bij. Het keukenpapier werd voor het snijden ondergedompeld in kraantjeswater. Vervolgens versneden we de ui in fijne blokjes. Pas als we met het gezicht heel dichtbij kwamen, voelden we een minimale prikkeling in de ooghoeken. Tot een volwaardige traan kwam het niet.

In de volgende stap trokken we het keukenpapier weg tussen ui en plank. Het branderige gevoel in beide ogen werd intenser, zeker als we van extra dicht naar de ui keken. Hoewel het ook niet tot een traan kwam, was het gevoel zo onaangenaam dat we ons wegtrokken om een culinaire huilbui te voorkomen. Een goed idee dus, zo’n vel nat keukenpapier.