Twee weken afgezonderd in zijn appartement aan zee, terwijl hij elke training en match voorbereidde én doodziek was. Philippe Clement is hersteld van Covid-19 en zag ook enkele sleutelspelers terug op training. De Brugse coach waarschuwde dat jongens als Lang en Vanaken nog tijd nodig hebben na hun besmetting. “Iedereen is fysiek getest geweest. En de data waren nog niet top, maar dat is logisch.”