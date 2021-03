ROYALS. Prinses Alexia verlaat Nederland, prinsje is jarig

Deze week raakte bekend dat prinses Alexia voor twee jaar naar Wales trekt, het Zweedse prinsje Oscar vierde zijn vijfde verjaardag en prins Philip werd van het ene naar het andere ziekenhuis gevoerd in Londen. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Prinses Alexia, de middelste dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima, gaat na de zomer twee jaar naar school in Wales. Ze trekt naar het United World College of the Atlantic in Wales. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader en onze kroonprinses Elisabeth.

Alexia zal tijdens haar tijd in Wales waarschijnlijk ook de Spaanse prinses Leonor, dochter van koning Felipe en koningin Letizia, tegenkomen. Vorige maand raakte bekend dat zij een tweejarige studie gaat volgen aan het Atlantic College.

De vijftienjarige Alexia zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In Wales zal ze haar middelbare schoolcarrière voltooien.

© ISOPIX

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een kleine aanpassing gemaakt op de website van hun stichting Archewell. Op de site stond een jeugdfoto van Harry met zijn moeder Diana. Ook Meghan was te zien met haar moeder Doria. Beide foto’s zijn verwijderd van de pagina, meldt UsWeekly. De foto’s van Diana en Doria zijn vervangen door een foto van Harry en Meghan, die gemaakt is tijdens vrijwilligerswerk dat ze afgelopen jaar deden voor het doel Baby2Baby.

© ISOPIX

Prins Oscar van Zweden vierde dinsdag zijn verjaardag. De zoon van kroonprinses Victoria en prins Daniel is vijf jaar geworden en dat vierde het paleis met een serie nieuwe foto’s van het jongetje.

De beelden die werden vrijgegeven, zijn gemaakt in Slot Haga waar het gezin woont. Op de eerste foto zien we een breed lachende Oscar in de camera kijken, terwijl hij op een tweede de hond van het gezin knuffelt. Op de derde en laatste foto poseert hij met zijn zus Estelle in de sneeuw.

De hertog van Skåne, zoals Oscars titel luidt, is na zijn moeder en zijn vier jaar oudere zus derde in de lijn van de Zweedse troonopvolging.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins Philip (99), de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, werd maandag van het Londense ziekenhuis King Edward VII overgebracht naar een ander ziekenhuis in de hoofdstad. Hij moest er hartonderzoeken en een ingreep ondergaan.

Prins Philip werd bijna twee weken geleden in het ziekenhuis opgenomen met een infectie. In 2007 raakte bekend dat hij al vijftien jaar een hartkwaal had.

© ISOPIX

Het Deense koningshuis heeft een reeks foto’s vrijgegeven van koningin Margrethe terwijl ze in de naaldbossen in natuurgebied Jagtejendommen bij Trend aan het wandelen is met haar hond. Ze wil op die manier haar landgenoten een hart onder de riem steken en roept hen op om vol te houden. Ze verwijst ook naar de natuur die we allemaal hebben herontdekt in deze tijden.

“De komende tijd moeten we nog met beperkingen blijven leven, maar in meer dan een opzicht zitten er sowieso betere tijden aan te komen. Vanuit Trend stuur ik de warmste lentegroeten naar iedereen”, klinkt het.