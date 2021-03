KRC Genk-KV Mechelen (donderdag 18 uur, kwartfinale beker)

KRC Genk wil donderdag tegen KV Mechelen een belangrijke horde nemen op de kortste route richting Europa. “Daarvoor moeten we onze prestatie van in Charleroi doortrekken”, aldus coach John van den Brom. “Dat is onze nieuwe maatstaf.”