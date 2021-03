David Goffin in Rotterdam vlot voorbij Struff naar tweede ronde, Zverev en Medvedev meteen uitgeschakeld

Goffin, het zesde reekshoofd, versloeg in de eerste ronde de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37) in twee sets: 6-4 en 6-0. De partij, waarin Goffin vooral in de tweede set onder stoom kwam, duurde 1 uur en 3 minuten. In de volgende ronde wacht voor Belgiës beste tennisser de Franse qualifier Jeremy Chardy (ATP 64), die in de eerste ronde zijn landgenoot Ugo Humbert (ATP 31) uitschakelde.

De 30-jarige Luikenaar veroverde afgelopen weekend in Montpellier zijn vijfde ATP-titel, na winst in de finale tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Goffin knoopte zo eindelijk weer aan met succes, na heel wisselvallige maanden en recent een mislukte Australische tournee met snelle exit op de Australian Open. De vorige titel van Goffin dateerde al van het Japan Open in Tokio in oktober 2017. Diezelfde maand won hij ook het toernooi in het Chinese Shenzhen. In 2014 opende de Luikenaar zijn erelijst met titels in het Oostenrijkse Kitzbühel en het Franse Metz.

Exit Zverev en Medvedev

Alexander Zverev (ATP 7) werd in Rotterdam meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. De 23-jarige Duitser, het derde reekshoofd, verloor tegen de Kazach Alexander Bublik (ATP 43) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij nam 1 uur en 19 minuten in beslag. Bublik treft in de tweede ronde de Amerikaan Tommy Paul (ATP 56).

Ook voor eerste reekshoofd Daniil Medvedev, die op de Australian Open de finale verloor van Novak Djokovic, zit het toernooi er in Nederland meteen op. De Rus ging in de eerste ronde na 1 uur en 36 minuten ten onder tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 27) in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-4. Lajovic kijkt in de volgende ronde de Kroaat Borna Coric (ATP 26) in de ogen.