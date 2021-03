LIVESTREAM: experten van het ZOL beantwoorden al jouw vragen over obesitas

Eén derde van de Belgische bevolking heeft overgewicht. 25 procent is obees, dat wil zeggen: een BMI van meer dan 30. De cijfers rond obesitas zijn hallucinant. Zelfs bij de jeugd: 1 op 5 kinderen in ons land heeft overgewicht. De lockdown maakt het alleen nog erger. Obesitas is een maatschappelijk probleem. Een probleem dat op Wereld Obesitas Dag in de kijker wordt gezet. “Obesitas is óók een pandemie”, zegt kliniekhoofd obesitasheelkunde Wim Bouckaert van het Obesitascentrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk. “Er is een enorm probleem van te veel eten en te weinig bewegen. Dat is bij 95 procent van onze patiënten het probleem. Schildklierproblemen of genetische aanleg: dat zijn de zeldzame gevallen. Emotioneel eten zien we heel veel. En verkeerd eten. Veel mensen hebben de neiging om het probleem te externaliseren. Het ligt aan mijn genen, aan mijn medicamenten. Dat speelt een rol, maar het basisprobleem is te veel voedselinname. Een omgekeerde verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. Vandaar dat ze de voedingsdriehoek opzettelijk op zijn hoofd gezet hebben.”

Abdominaal chirurg Wim Bouckaert. — © SD

Is een operatie de enige uitweg?

Dr. Bouckaert: “Bij obesitas wordt meteen gedacht aan opereren, maar de chirurg is de laatste in rij. Meer en meer leeft het besef dat obesitas ook multidisciplinair moet bekeken worden. Sinds 1 oktober bieden we een volledige behandeling van obesitas in ons Obesitascentrum aan. Alles in één centrum, dat is vrij uniek in Vlaanderen. Als je kiest voor heelkunde, hoort daar ook een dieet, sport en psychologische begeleiding bij. Heelkunde alleen: dat werkt niet. De opvang van een patiënt en de begeleiding is minstens even belangrijk. Sommige patiënten zijn te ver, en dan komen ze wel in aanmerking voor heelkunde.”

Vanaf welke leeftijd worden patiënten geopereerd?

Dr. Bouckaert: “Wij zien zeer veel jonge mensen. 30 procent van de jeugd in België heeft overgewicht. Dat is indrukwekkend. De Belgische wetgeving voorziet voor een operatie enkel terugbetaling vanaf 18 jaar, maar in de rest van de wereld wordt het ook bij jongere kinderen gedaan. Soms zien we tieners van 15 jaar die 160 kilo wegen. De kans is zeer klein dat vermageren lukt op een conservatieve manier. Maar op dit moment wordt hier nog gewacht tot ze 18 zijn.”

Zijn de cijfers voor Limburg vergelijkbaar met de rest van België?

Dr. Kockaerts: “De cijfers rond diabetes type 2 en obesitas zijn in ons centrum in Genk slechter dan in andere centra in ons land. Dat heeft te maken met de allochtone bevolking. In de wereld zijn bepaalde etnische groepen waar obesitas meer voorkomt. In de Turkse gemeenschap in Limburg, zeker bij de vrouwen, zie je veel obesitas. Ook in de Italiaanse gemeenschap zien we een hoger percentage aan obese vrouwen. Daardoor steekt onze regio er ten opzichte van andere provincies bovenuit.”

Hoe ziet een traject bij het Obesitascentrum eruit?

Dr. Bouckaert: “Het eerste aanspreekpunt zijn onze obesitascoördinatrices. Zij geven uitleg over alle mogelijkheden. Heelkunde of niet? Groepstherapie? Medicamenteus? Elke patiënt start hier met hetzelfde traject. Bij elk traject horen psychologische sessies. De kinesist gaat werken op fysieke activiteit. Ze krijgen voedingsleer, leren etiketten lezen. En heel belangrijk: er is een opvolging van minstens twee jaar. Van obesitas genees je niet, ook al ben je vermagerd.”

Sarah Mahassine (20) getuigde in Het Belang van Limburg over haar gastric sleeve. — © Sven Dillen

Wat is het verschil tussen een gastric bypass en gastric sleeve?

Dr. Bouckaert: “Bij een gastric bypass gaan we het bovenstukje van de maag nieten en maken zo een maagje van een golfbal groot. Het voedsel komt vanuit de slokdarm via een overbrugging - de bypass - ongeveer 120 cm verder in de dunne darm terecht, waar de vertering aanvat. Na anderhalf jaar is er een verlies van 65 procent van het overgewicht. Bij een gastric sleeve wordt ongeveer 85 procent van het maagweefsel weggenomen. De maag wordt een lange mouw, een sleeve. Daardoor ga je minder eten, maar het gewichtsverlies is iets minder dan de bypass. Je verliest ongeveer 50 tot 65 procent van het overgewicht. De maagring is een ingreep die stilaan verdwenen is. Als je te veel eet met een maagring, braak je. Dat is de slechtste manier om te vermageren.”

Endocrinoloog Yves Kockaerts. — © SD

Bestaan coronakilo’s echt?

Dr. Kockaerts: “We merken dat er het afgelopen jaar door Covid enorm veel gewichtstoename is. De patiënten spreken inderdaad van Covid-kilo’s, en dat is effectief zo. Mensen zijn angstig, werken thuis, durven niet meer bewegen. De fitness is dicht. Door hun overgewicht hebben ze ook schrik, want de mortaliteit is veel hoger. De mortaliteit voor obese mensen is voor gelijk welke aandoening veel hoger. Het is een enorm gezondheidsprobleem. Hartfalen, kankers, slaapapneu, psychische problemen, fertiliteit. Het heeft een enorme impact op alles.”

Recent was er veel te doen rond medicatie als redmiddel tegen obesitas.

Dr. Kockaerts: “Het wordt voorgesteld als het nieuwe wondermiddel, maar wij hebben al jaren ervaring met een gelijkaardig medicament. Het is een product dat gebruikt wordt bij type 2-diabetes. Het doet de suiker dalen, maar neemt ook de eetlust af waardoor je vermagert. Het is een spuitje dat we wekelijks kunnen toedienen. Na een jaar geeft dat een gewichtsreductie van 10 tot 12 kilo. Dat is een duwtje in de rug. Maar net als bij heelkunde: alleen medicatie werkt niet. Welk traject je ook volgt: er moet gedragsverandering zijn.”