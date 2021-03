Dolly Parton krijgt ‘haar’ vaccin toegediend en heeft een boodschap voor de “watjes die de moed niet hebben”

Countryzangeres Dolly Parton liet zich dinsdag vaccineren met een eerste dosis van het Moderna-vaccin. Voor de zangeres was de inenting des te specialer: vorig jaar doneerde ze één miljoen dollar aan het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, het centrum dat het vaccin ontwikkelde. In een filmpje is haar vaccinatie te zien en moedigt ze ook de “watjes” aan om hetzelfde te doen.

Parton wierp zelfs een aangepaste versie van haar wereldhit Jolene in de strijd om mensen aan te sporen zich te laten vaccineren. “Vaccin, vaccin, vaccin, vaccin, want als je dood bent, is het een beetje te laat”, klinkt het onder meer. “Ik weet wel dat ik nu grappig probeer te zijn, maar ik ben doodserieus over het vaccin. Ik denk dat we allemaal terug naar het normale willen – wat dat ook moge zijn. Dus aan alle lafaards: wees geen watje. Kom af en laat je vaccineren.”

bekijk ook

Bodycambeelden tonen ontmaskering van twee ‘bejaarde’ vrouwen die vaccin willen

Waarom zijn mensen ongerust over dit vaccin?

(kmlo)