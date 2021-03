Bestuurder ramt combi: politie sleurt agressieve man uit wagen na achtervolging

De Antwerpse politie heeft maandagavond een 54-jarige man opgepakt na een achtervolging in Merksem. In zijn vlucht ramde hij tweemaal een politiecombi en raakte een inspecteur gewond. In het Runcvoortpark moesten enkele wandelaars wegspringen om een aanrijding te vermijden.

Een vrouw belde maandagavond de Antwerpse politie omdat haar broer haar bedreigd had. Een interventiepatrouille kwam ter plaatse in de Lange Bremstraat en stond de zus te woord. “Bij het verlaten van de woning hoorden ze een luide knal en zagen ze een wagen met hoge snelheid wegrijden”, vertelt politiewoordvoerder Willem Migom.

De inspecteurs probeerden de doorgang in de straat te blokkeren, maar de bestuurder vluchtte via het grasveld en de stoep weg. Er startte een achtervolging doorheen Merksem. “Daarbij nam de bestuurder geweldige risico’s en bracht hij andere weggebruikers in gevaar”, aldus Migom.

Zo doofde de man zijn lichten en reed hij op de Maantjessteenweg en op de Ringlaan door het rood. “Op de Ringlaan reed hij met snelheden boven de 100 kilometer per uur”, zegt Migom nog. In de Annunciatenstraat leek de man zich klem te rijden aan enkele paaltjes, maar kon hij ruimte voor zichzelf creëren door achteruit in te rijden op een achtervolgende combi.

Wandelaars springen weg

“De bestuurder ontweek enkele betonblokken en reed via het gras het Runcvoortpark in. Daar werden snelheden boven de 60 kilometer per uur gehaald en moesten bezoekers van het park wegspringen. Hij verliet het park aan de Nieuwdreef door een paaltje omver te rijden”, klinkt het.

In de Constant De Jongstraat had de politie de straat afgesloten, maar opnieuw kon de man via de stoep vluchten. Aan de Van Roiestraat ramde hij opnieuw hetzelfde politievoertuig en crashte hij tegen een fietsenstalling. “De man stond geblokkeerd, maar reed opnieuw achteruit om het dienstvoertuig te rammen. Hierbij raakte een inspecteur gewond aan de rug”, zegt Migom. Die werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Aan het Sint-Franciscusplein kon de politie de 54-jarige man van achter het stuur sleuren en de sleutel uit het contact halen. “Hij legde een positieve ademtest af. In zijn wagen werd een alarmpistool gevonden, dat vermoedelijk de knal bij zijn zus verklaart, alsook een wapenstok. De man bleek gekend voor feiten van bedreigingen en agressie”, aldus Migom.

Hij werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem niet aan te houden.

De wagen van de 54-jarige man en één combi moesten worden getakeld.

jtp