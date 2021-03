Tony Coonen van de Voorzorg Limburg verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter in Hasselt. Die moet beslissen of de topman van de socialistische mutualiteit wordt aangehouden in het onderzoek naar corruptie en witwassen. Ook andere leden van de raad van bestuur van de Voorzorg en verdachten uit de bouwsector worden door de politie verhoord, en zullen zich vandaag of morgen voor de onderzoeksrechter moeten verantwoorden.