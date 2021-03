Cannabisshop in het centrum van Hasselt mag weer open

De cannabiswinkel in het centrum van Hasselt mag weer openen. Dat heeft de Raad van State beslist. De Raad beveelt de schorsing tot sluiting omdat de winkel geen roesmiddelen verkoopt. Afgeleide cannabisproducten zoals CBD-olie, zijn geen roesmiddelen. De stad mag geen perimeter rond de scholen instellen, want Kush&Co is legaal in orde. Burgemeester Steven Vandeput blijft toch bij zijn standpunt. "Dit soort winkels werkt in een schemerzone, wij zullen onze argumentatie aanpassen om de jeugd op ons grondgebied te beschermen."