Doet transfer Lukaku Inter de das om? “Al één betaling aan Man Utd gemist”

Romelu Lukaku is meer dan ooit dé man bij Inter, maar in Italië rijst de vraag of de leider van de Serie A het transferbedrag van de Rode Duivel wel kan betalen. Dat waren de Milanezen van plan in termijn te betalen aan zijn vorige eigenaar Manchester United, maar de Italiaanse krant Corriere dello Sport claimt nu dat ze een betaling gemist hebben. Daardoor zou Inter de resterende vijftig miljoen euro per direct moeten ophoesten.