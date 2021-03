Dankzij corona is er nu het ‘pyjamapak’

© Whatever Inc

De verkoop van pantoffels, trainingspakken en Crocs schoot het afgelopen jaar door corona de hoogte in. Als we thuis zitten en telewerken hoeven al die opgeklede outfits dan ook niet langer. Maar in je pyjama op scherm verschijnen voor een Zoommeeting valt ook niet meteen aan te raden. En het is net daar dat het Japanse maatpakkenmerk Aoki iets op heeft gevonden. Het ontwierp het pyjamapak. Dat kledingstuk bestaat uit dezelfde stof als een pyjama, maar ziet eruit als een maatpak. Prijzen starten vanaf 110 euro en de ‘kostuums’ zijn beschikbaar voor mannen en vrouwen.

Maar Aoki is niet de enige speler, ook het Japanse Whatever Inc bracht zijn WFH Jammies uit. Ontwerper Taichi Ito kwam op het idee toen hij zijn vrouw in een virtuele meeting zag zitten. “Op een dag kleedde mijn vrouw zich om voor een dergelijke meeting in haar kantoorkleding”, zegt hij in een reactie aan The Guardian. “Toen bedacht ik dat het handig zou zijn dat ze haar loungewear zou kunnen blijven dragen en dat enkel het deel dat in beeld komt er formeel uitziet.”

Voor een pyjamapak van Whatever Inc betaal je omgerekend zo’n 75 euro. Het bovenste deel van de pyjama ziet er uit als de kraag van een hemd en ze worden om het onderscheid te maken in twee kleuren onderverdeeld. Volgens Ito is het een ontwerp met een flinke knipoog, maar toch blijken de bestelling binnen te stromen. Vooral uit de VS, Canada en Spanje is er veel interesse, zo zegt hij. Wie de trend in België wil introduceren, vindt de pyjama’s hier.