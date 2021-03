OPROEP. Eén jaar thuiswerk. Hoe bevalt het u?

Volgende week is het exact één jaar geleden dat thuiswerken aangeraden en vervolgens verplicht werd. Bijgevolg ruilen vele Limburgers hun bureau op kantoor al een jaar in voor eentje in eigen huis.

“We vragen bedrijven met aandrang om ervoor te zorgen dat hun personeel maximaal kan thuiswerken”, zei toenmalig premier Sophie Wilmès op 11 maart vorig jaar. Veel bedrijven hadden toen al het zekere voor het onzekere genomen, in de strijd tegen het ongekende maar gevreesde coronavirus.

De meningen over thuiswerk zijn verdeeld. Voor de ene is het een zaligheid, de andere hunkert naar zijn collega’s en loopt thuis tegen de muren op. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar Limburgers die al (bijna) een jaar onafgebroken thuiswerken. Hoe evalueren zij het afgelopen jaar? Bent of kent u zo iemand? Laat het ons weten!