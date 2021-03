In de plannen van de fietsbrug over de Schelde werd ook al plaats voorzien voor de mogelijke bouw van een voetbalstadion.

Ten laatste eind 2021 zal het bestuur van Beerschot de knoop doorhakken in het veel besproken stadiondossier. Er liggen nog steeds twee pistes op tafel: de concessie van het Olympisch Stadion verlengen of verhuizen naar een gloednieuw stadion op Petroleum-Zuid. Dat bevestigde het bestuur van de club nogmaals in een infomoment met het officiële supportersorgaan Beerschot AktieKomiteit (BAK).