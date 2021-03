Vrijwilligers meer dan ooit van onschatbare waarde

Net zoals bij een voetbalclub of muziekvereniging, zijn er in het vaccinatiecentrum heel wat taken die uitgevoerd worden door allerhande vrijwilligers. Denk hierbij aan toezichthouders, mensen voor het onthaal, mensen om te registreren, parkeerwachters, stewards... Ze vormen elk een cruciale schakel om de vaccinatiecampagne te doen slagen. Voor het centrum regio Borgloon kan men op maar liefst ruim 350 vrijwilligers rekenen. Ze werden op voorhand allemaal gescreend en kregen de nodige instructies voor hun concrete taakinvulling. Per vaccinatieshift werken er een 15-tal vrijwilligers mee. Een welgemeend woordje van dank voor deze vrijwilligers is bij deze helemaal op zijn plaats, en zeker omdat het de Week van de Vrijwilliger is: dank je wel voor de aanhoudende inzet om zo samen de pandemie te verslaan! Wil jij ook graag vrijwillig meehelpen in het vaccinatiecentrum, stel je dan kandidaat via volgende link: www.helplimburgvaccineren.be.Heb je je al kandidaat gesteld, maar werd je nog niet gecontacteerd? Dan mag je in de loop van de volgende weken een telefoon of mailtje verwachten. Eenmaal het vaccineren op volle toeren draait, is de hulp van jullie allemaal zeker nodig.