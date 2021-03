COLUMN Michel Claesen: Op zoek naar de schat

Michel Claesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Bilzen.

Wat hebben Bilzerse politici toch met het graven van een gat? Nog niet zo lang geleden wijdde ik een column aan het planten van een hopbeuk aan WZC Het Demerhof en dacht ik dat jobrotatie zorgde voor een nieuwe diversiteit voor de gemeentelijke werknemers. Waar toen schepen Steegen samen met schepen Meijers en burgemeester Sauwens deden alsof ze noeste arbeid verricht hadden, werden deze laatste twee nu bijgestaan door schepen Cleuren en eregouverneur Reynders.

Aan Abbendaal werd een van de 120 inlandse eiken, die de gouverneur bij zijn afscheid aan Limburg schonk, hoogstpersoonlijk door hem aangeplant. En ik val in herhaling, want volgens mij is schepen Cleuren de enige die mijn column toen met de nodige aandacht gelezen heeft. Als je let op het schoeisel alleen al kan je niet anders dan vaststellen dat enkel een paar stevige laarzen de ideale werkschoen is om de wortels van de eik te bedekken. Waarom werd die boom eigenlijk niet in Eik geplant? Ook de hoeveelheid grond op de schop onderscheidt een harde werker van een schijnarbeider. En tijdens het werken heb je ook geen tijd om naar de fotograaf te kijken, want de kans zou bestaan dat de dure Gucci-mocassins van de eregouverneur zouden bedekt worden met de zware kleverige Bilzerse leemgrond.

Dat het gat gegraven werd door een van deze fotogenieke personen, lijkt onwaarschijnlijk. De uitvoerders hebben dus letterlijk een gat gegraven voor een ander. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat tijdens het graven een schat ontdekt werd. Want een dag na het verschijnen van deze foto stond in de krant dat de vrijwilligers voor de vaccinatie in de Kimpel nu toch zouden vergoed worden. En ik vermoed dat de heer Reynders net te laat arriveerde, want Hasselt blijft zo voorlopig de enige Limburgse gemeente waar de vrijwilligers ook op financieel vlak vrijwilligers zullen blijven.

Ik zet even de feiten en de conversatie op een rijtje. “Guido, Johan, kijkt wat daar in de uitgehaalde grond ligt. Dat lijkt wel op een verzameling oude gouden munten.” “Wees stil, Maike, dat extraatje kunnen we wel gebruiken en ik zie de gouverneur net arriveren. Als hij dat ziet, wil hij ook zijn deel opeisen. Haast u Guido, en gooi dat snel terug in het gat zodat we dat terug kunnen opgraven als Herman zijn biezen gepakt heeft.” “Maar goed dat ik deze morgen mijn botten aangedaan heb. Zeg tegen Herman dat hij naar de fotograaf moet blijven kijken, ik zal eens laten zien wie de echte werker is.”

En zo vertrok de gulle schenker zonder buit terug richting Hasselt. En aangezien Hasselt niet behoort tot deze regio van de Buurtkrant, gaat hij dat nooit te weten komen. Beste toneelspelers, de vrijwilligers zijn u eeuwig dankbaar.