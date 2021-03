Adidas brengt ‘langste sneaker ooit’ op de markt

Zijn bovenstaande sneakers digitaal uitgerekt? Nee, toch niet. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Adidas en de Estse rapper TOMM¥ €A$H. De schoenen worden ook effectief uitgebracht, maar of je er ver mee kan wandelen is nog maar de vraag.

De prijs voor langste Adidas Superstar ooit gaat naar TOMM¥ €A$H. De Estse rapper en kunstenaar ontwierp in samenwerking met de Duitse sportgigant een wel heel bijzonder sneakermodel dat nog het meest weg heeft van een clownschoen. Bovendien komt de ene sneaker van het paartje in het wit en de andere in het zwart.

“Toen ik tegen Adidas zei dat ik de langste schoen in de wereld wilde maken voor onze samenwerking keken ze maar raar op, maar kijk waar we vijf maanden later zijn aanbeland”, klinkt het op de Instagram van de artiest.

De sneaker wordt ook echt - zij het in een beperkte oplage - op 3 maart op de markt gebracht. Wil je er kans op maken, dan moet je als de bliksem naar de Adidas-app gaan, want daar wordt geloot wie vervolgens een paartje mag kopen.

