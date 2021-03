Serena Williams en dochtertje Olympia schitteren in eerste modecampagne samen

Nu al is duidelijk dat de driejarige dochter van tennisster Serena Williams en haar man en Reddit-oprichter Alexis Ohanian in de voetsporen van vooral mama zal treden. Zo deelde Serena op sociale media al foto’s van hoe het kleine meisje tennisles krijgt en nu zet ze ook haar eerste stapjes in de modewereld. Zo zijn moeder en dochter samen het uithangbord voor de nieuwe campagne van het luxe schoenenmerk Stuart Weitzman.

Er werden twee campagnebeelden vrijgegeven. Op het ene poseren moeder en dochter in een wit ensemble, op de andere foto zijn ze in het zwart gekleed. Opvallend is dat in die laatste foto de kleine Olympia in haken te zien is die toch wel enkele maatjes te groot zijn voor een driejarige. Het schoenenmerk gaf daarnaast ook nog een reeks beelden vrij die achter de schermen werden gemaakt.

