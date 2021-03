Ontploffing bij coronatestcentrum in noorden van Nederland

Bij een coronatestcentrum in Bovenkarspel, in het noorden van Nederland, is woensdagochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er zijn vijf ruiten gesneuveld. Dat meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Volgens de Nederlandse omroep NOS is een metalen pijp ontploft. Het explosief lag aan de buitenkant van het pand. De politie gaat ervan uit dat de “teststraat” het doelwit was, aldus nog NOS.

Afspraken afgezegd

Het testcentrum was nog niet open toen de ontploffing zich voordeed. Omdat de politie een onderzoek uitvoert, is het nog niet duidelijk wanneer het centrum weer open kan. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden heeft alvast alle testafspraken voor woensdagochtend afgezegd, zo meldt RTL Nieuws.

Het centrum in Bovenkarspel, zowat vijftig kilometer ten noorden van Amsterdam, heeft een maximale capaciteit van 800 testen per dag.

Urk

Het is niet de eerste keer dat testlocaties worden aangevallen in Nederland. Bij rellen wegens het instellen van de avondklok werd in januari een teststraat in Urk in brand gestoken. Ook in Breda en Hilversum werden al vernielingen aangericht.

