Week van de vrijwilliger in Landen: "Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie"

Centrum Therapeutisch Paardrijden in Attenhoven bestaat al meer dan 10 jaar. De organisatie draait op volle toeren, ook nu corona roet in het eten gooit. Het jammere aan het verhaal, enkel de vaste medewerkers kunnen nu gaan helpen in het centrum. "Heel jammer, want de vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie", vertelt Hilde Dewil, één van de oprichters van de vzw. "Als je kijkt naar onze organisatie, dan zie je dat wij draaien op vrijwilligers. Het is een cliché zo groot als een huis, maar nu je bepaalde dingen moet laten zie je pas wat je mist."Het mooie aan CTP is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de vrijwilligers. Met of zonder beperking, dik, dun, zwart, wit, in het centrum is dat allemaal niet van belang. "We houden van onze mensen. We zijn een hechte vriendengroep en willen ze zeker en vast koesteren." Het centrum is erg geliefd bij de vrijwilligers. In de loop der jaren zijn er verschillende sympathisanten samengekomen die in groep steun willen bieden aan de organisatie. Zo ontstonden De Vrienden van CTP en De Jeugd van CTP. "In essentie hebben zowel de Jeugd als de Vrienden hetzelfde doel: CTP financieel ondersteunen door geld op te halen met zelf georganiseerde initiatieven", vertelt Jay Ernould, oprichter van De Jeugd van CTP. De initiatieven van de Jeugd gaan van zelfgemaakte koekjes verkopen op het Landense Feest aan de Molen tot helpen op de opendeurdag, ook schminken ze kinderen op de braderie en organiseren ze verschillende activiteiten bij de belangrijkste feestdagen of vakanties zoals bij Pasen, Kerstmis en Halloween. Althans dat was toch het plan. "Door corona is onze werking een beetje stilgevallen. We hadden onze activiteiten en draaiboeken uitgeschreven, maar voorlopig laten we deze nog even in de kast liggen", zegt Jay. "De Vrienden gaan wat grootser aan de slag, maar dat kunnen we met ons kort bestaan nog niet", voegt hij er nog aan toe. Zo organiseren de Vrienden van CTP bijvoorbeeld jaarlijks een pasta-avond, een eighties-ninetiesfuif, allemaal ten voordele van het centrum. Wanneer er aan de vrijwilligers en sympathisanten gevraagd wordt waarom ze nu net voor CTP gekozen hebben, luidt steeds hetzelfde antwoord: "CTP is een familie."Hilde: "Wij proberen zo goed mogelijk voor onze vrijwilligers te zorgen en de hulp die we daarvoor terugkrijgen is immens. Er is geen zicht op een velledige heropening van het centrum, maar één ding is zeker: Zodra we onze vrijwilligers terugzien, zal de zon weer wat feller schijnen."