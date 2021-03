Boeken lezen is een feest in de UitVlinder

Deze maand is het de jeugdboekenmaand. Op maandag 1 maart werd de jeugdboekenmaand afgetrapt met een feestelijke startshow die live te volgen was. Dit jaar is het ook een speciale gebeurtenis want de jeugdboekenmaand bestaat 50 jaar. Daarom bracht Kapitein Winokio in deze feestelijke première het gloednieuwe jeugdboekenmaandlied ‘Boeken lezen is een feest!'.

Ook in Leefschool de UitVlinder vinden ze dat boeken lezen een feest is. Daarom is er in elke klas een uitgebreide, aantrekkelijke klasbibliotheek waarin verschillende boekengenres aangeboden worden. In elke klas wordt er het hele schooljaar door elke dag een moment voorzien waarop interactief wordt voorgelezen. Daardoor stimuleren ze de taalontwikkeling, het leren herkennen van emoties, het verwerven van literaire competenties, begripsontwikkeling en de opbouw van een verhaal. Verder is de boekenkring vanaf de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar ingeburgerd tijdens de dagelijkse kringmomenten. Zeker deze maand staat de boekenkring extra in de kijker. Tijdens de boekenkring stellen de kinderen hun lievelingsboek op een leuke wijze voor aan de anderen waardoor medeleerlingen aangezet worden om dat boek ook eens te lezen. De kinderen van de roosjesklas (1ste leerjaar) hebben reeds prachtige boekenkringen voorbereid. Deze week stelde een leerling zijn boek voor met behulp van een prachtig zelf geknutseld poppentheater waarin hij het verhaal naspeelde met zelfgemaakte stokpopjes. Een andere leerling knutselde een prachtig reuzenboek waarmee ze haar lievelingsboek voorstelde aan de medeleerlingen. Boeken lezen is echt een feest in de UitVlinder.