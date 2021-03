De Franse ex-president Nicolas Sarkozy, die is veroordeeld wegens corruptie, zal tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doorvechten om zijn onschuld te bewijzen. “Ik kan niet accepteren dat ik ben veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan”, zegt hij in een interview met dagblad Le Figaro. “Er is geen enkel bewijs tegen mij.”