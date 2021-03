Ben Weyts “Ik ga ervan uit dat iedereen na paasvakantie voltijds naar school kan”

Minister Weyts hoopt op voltijds contactonderwijs voor de tweede en derde graad, als de coronacijfers dat toelaten. “Ik ga er nu toch echt wel van uit dat we die cijfers kunnen onderdrukken, misschien kunnen we zelfs nog iets doen voor de paasvakantie”, zegt hij. Ook voor de studenten in het hoger onderwijs zou de minister dan meer mogelijkheden willen.

Weyts is verontrust over het welzijn van de jongeren. “De choquerende vaststelling dat voor heel wat kinderen en jongeren de school hun enige veilige haven is”, zegt hij daarover woensdag in een interview met Knack. “We hebben een ongelooflijke piek gezien in de meldingen van seksueel misbruik en huiselijk geweld, als gevolg van de schoolsluiting. Dat was voor mij heel confronterend. Het aantal dossiers dat CLB’s doorsturen naar welzijnszorg van kinderen die geholpen moeten worden tegen de wil van hun ouders is verdubbeld. Het aantal dossiers dat doorgestuurd wordt naar het parket is zelfs verachtvoudigd. Dat zijn nog altijd geen immense getallen - het gaat nu over zo’n 300 zaken - maar het is telkens wel heel ernstig.”