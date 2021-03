Iedere expert is het erover eens: de cijfers blijven stijgen. Maar toch wil niemand spreken van een derde golf. Daarvoor is het afwachten wat de komende dagen volgt: een daling of een plateau op een hoger niveau dan voorheen? Toch zijn die schommelende cijfers voor sommigen al het signaal om opnieuw versoepelingen op tafel te leggen.