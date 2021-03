In het kader van een werkbezoek aan de Limburgse veiligheidsschool PLOT in Genk heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de oudste nog actieve vrijwillige brandweerman Roger Stappers (67) geëerd. “Ik heb in al die jaren veel miserie gezien, maar ik zou het zo overdoen”, zegt hij.