14% van Limburgse zorgverleners weigert coronavaccin

Bijna 14 procent van de zorgverleners in Limburgse woonzorgcentra heeft het coronavaccin geweigerd. In totaal zijn dat 1363 mensen. Limburg doet het daarmee slechter dan het Vlaams gemiddelde van 12,6 procent. Bij woonzorgcentrum Katharinadal in Hasselt beamen ze het cijfer. 13 procent van de zorgverleners heeft zich niet laten vaccineren. Volgens de directeur van het woonzorgcentrum gaat het vooral om zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens.