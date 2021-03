Baby opgenomen met blauwe handjes en voetjes door Covid-gerelateerde ziekte

Tests in het ziekenhuis lieten zien dat het hart van de kleine Madelyn ontstoken was en tweemaal sneller klopte dan bij een gezond kind van vijf maanden.

Madelyn was onlangs hersteld van Covid-19 en haar moeder Lauren, een verpleegster, heeft het virus ook gehad. ‘Mijn eerste instinct als moeder was - wat is er aan de hand? En mijn tweede instinct, als verpleegster, zag dat ze niet genoeg zuurstof kreeg. ‘Mijn man en ik zaten daar maar te snikken omdat we niet wisten of ze het zou redden of niet.’

Ze werd gediagnosticeerd met een zeldzame covid-complicatie genaamd multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen, of MIS-C. Het is een aandoening waarbij verschillende lichaamsdelen, waaronder het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen of gastro-intestinale organen, ontstoken raken.

Madelyn kreeg steroïden en een antilichaamtherapie om ontstekingen te verminderen en ze was na 24 uur buiten gevaar.

’Ik heb het gevoel dat we echt geluk hebben gehad, want Maddie hoefde niet beademd te worden’. ‘Ze glimlachte weer,’ zei Lauren.

Ze dringt er bij ouders dan ook op aan om hun kinderen nauwlettend in de gaten te houden, vooral als ze onlangs zijn hersteld van het coronavirus.

