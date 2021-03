Joel Banks is als hoofdcoach in eigen huis nog ongeslagen tegen Russische clubs. — © VDB

Woensdag 20.30 uur Maaseik - Sint-Petersburg

Met 3-0 of 3-1 winnen én de golden set pakken. Dat is, na het 3-1-verlies in Sint-Petersburg, de opdracht voor Maaseik om alsnog de finale van de CEV Cup te halen. Die stunt zal Greenyard allicht moeten realiseren zonder spelverdeler Javad (23). Als de Iraniër niet fit geraakt, maakt de jonge Liam McCluskey (19) zijn Europees debuut.