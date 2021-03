Brussel

Wat zijn nu juist de gevolgen van het stikstofarrest over de megakippenstal in Kortessem? Zal de veestapel over heel Vlaanderen moeten inkrimpen? Gaan we naar een snelheidsbeperking van 100 km per uur zoals in Nederland? Ministers Demir (N-VA), Crevits (CD&V) en Peeters (Open Vld) zullen vandaag in het parlement toch - een beetje - kleur moeten bekennen.