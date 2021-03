KRC Genk-KV Mechelen (donderdag 18 uur, kwartfinale BvB)

Alsof zijn tweede en derde rode kaart van het seizoen in januari nog niet volstonden als koude douche, duwden twee strafschopfouten Carlos Cuesta helemaal kopje-onder in Oostende. Maar geen twee weken later stond de Colombiaan er in Charleroi weer als rots in de branding.